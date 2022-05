Zé Neto tenta interromper live de Gusttavo Lima

Zé Neto, da dupla com Cristiano, afirmou que Gusttavo Lima não precisava se explicar. (foto: Reprodução / Instagram)

Após a polêmica dos cachês milionários por shows em prefeituras no interior, o cantor Gusttavo Lima fez uma live no Instagram, nessa segunda (30/5). Durante a transmissão, ele se defendeu das acusações de uso de dinheiro público e se disse alvo de uma perseguição da imprensa e de políticos. Durante os 20 minutos de pronunciamento, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, assumiu a responsabilidade da polêmica.

“Cara, quem tem que dar satisfação sou eu, irmão. Tô (sic) atravessando uma fase ruim, sou seu irmão, não precisa se explicar, joga para mim, irmão. Não tem nada a ver com você”, comentou. Durante uma apresentação, Zé Neto criticou a cantora Anitta e disse que a dupla não utiliza dinheiro público, em desaprovação à Lei Rouanet. Após o discurso do cantor, usuários da rede social começaram a investigar os shows da dupla e de outros cantores sertanejos, e encontraram cachês que ultrapassam R$1 milhão.

Após o fim da transmissão, cantores, políticos e influenciadores manifestaram apoio a Gusttavo Lima. Entre os perfis verificados está o senador Flávio Bolsonaro. “Fique firme, meu irmão! Você é um cara do bem! Deus proverá!”, postou o filho mais velho de Jair Bolsonaro.

Lucas Lucco também deixou seu comentário em apoio a Gusttavo Lima, dizendo ser seu fã e chamando-o de referência. Já Israel Novaes criticou a cobertura jornalística do caso: “Manchetes semeadoras de dúvidas! Lidas por ‘muitos’ analfabetos funcionais, com o objetivo de indiretamente gerar difamação pelo leitor e aos que nem irão ler. E ainda replicam ‘informações falsas’ como verdade sem antes se interpretar”, comentou.

Um dos maiores nomes do Arrocha, Thiago Brava, disse que “quem te conhece sabe do que você sempre fez pelos seus e por todos. Pra cima”. Enquanto Edson, da dupla com Hudson, ressaltou a trajetória de sucesso de Gusttavo Lima. “Lembre-se de tudo o que já passou e você superou. Deus cuidou e sempre cuidará de você”, afirmou.

As duplas Hugo e Guilherme e Bruno e Denner também ressaltaram a importância de Lima para o mercado sertanejo. Os cantores Júnior Marques, Renato Sertanejo, Lucas Rocha, Kevi Jonny, Neto Nunes, Hugo Matta e Ruan Soares deixaram seus comentários. Além deles, os compositores e produtores Júnior Gomes, Jujuba e Junior Melo.

Fora do mundo da música, o empresário Fernandin OIG ressaltou que Gusttavo Lima poderia dormir em paz. O palestrante Marcos Malaquias afirmou que “estão batendo para dar mídia”. Já o inluenciador e diretor de uma das unidades do Frigorífico Goiás, do qual Gusttavo Lima é sócio, disse que os críticos de Lima são “gente invejosa, nojenta e muito pouco informada”.

O dentista especialista em lentes de contato, Dr. Viotto, afirmou que Gusttavo Lima está do lado da verdade. O personal e pré-candidato a deputado estadual (PODEMOS - SP), Felipe Franco elogiou o cantor, Enquanto o humorista Rafael Cunha defendeu os shows em prefeituras.

“O show do ‘homi’ (sic) é 1 milhão se for contratante privado ou público, se uma prefeitura quer contratá-lo, ele vai recusar? Pagando a mesma coisa que um evento privado, claro que não! Errado era se ele tivesse superfaturado o show, que não é o caso!”, comentou.

Nessa segunda-feira, o Estado de Minas mostrou que o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) abriu uma investigação para apurar se houve irregularidades na contratação do cantor pela Prefeitura de Magé. Gusttavo Lima receberá R$ 1 milhão para realizar um show em 8 de junho. O cantor também é alvo de investigação pelo MP de Roraima, por um show em São Luiz, com cachê de R$800 mil. A cidade tem apenas 8 mil habitantes.