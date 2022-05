Gusttavo Lima: 'Não vou deixar de cobrar meu valor por ser prefeitura'

Gusttavo Lima falou sobre as recentes polêmicas envolvendo seu nome nas contratações de shows com verbas de prefeituras (foto: Reprodução/Instagram/Gusttavo Lima)





O cantor Gusttavo Lima fez uma transmissão ao vivo no Instagram no fim da noite desta segunda-feira (31/5) para comentar as recentes polêmicas envolvendo seu nome nas contratações de shows com verbas de prefeituras e suspeitas de irregularidades. "Não sei o porquê de tanto ódio e perseguição. Muitas inverdades sobre o meu nome e a minha carreira. Vocês sabem da minha índole e do meu caráter", inicia o sertanejo.





"Nunca me beneficiei com dinheiro público. (...) Minha vida sempre foi trabalhar. Em 2019, fiz quase 300 shows. Temos uma equipe gigante de colaboradores e funcionários que a cada dia nos ajuda a subir mais um degrau da escada. (...) Pago todos os meus impostos em dia", inicia.









Leia também: MP abre investigação sobre cachê de R$ 1 milhão de Gusttavo Lima em Magé "Todos os artistas já fizeram ou fazem shows de prefeitura. É sobre valorizar a nossa arte. A única coisa que a gente tem pra vender é a nossa música. A gente ganha dinheiro com isso. A gente paga as nossas contas com isso. A gente coloca comida na nossa mesa através do nosso talento, da nossa carreira e por meio da nossa arte", declara Gusttavo, enfatizando que mais de 500 funcionários dependem dele e também sobrevivem das respectivas rendas para o sustento de suas famílias.





"Não é porque é uma prefeitura que vou deixar de cobrar o meu valor, pois tenho contas e funcionários para pagar. Quando o boleto chega no fim do mês, não tem choro e não tem vela. Faço pouquíssimos shows de prefeitura", justifica o sertanejo, que ainda faz críticas àqueles que criticam seu estilo de vida luxuoso.





"A gente não pode ter um avião legal? No Brasil, parece que ter as coisas são como se fosse um crime. Eu comia abóbora com farinha na minha infância. Passei muitas necessidades e perrengues", relembra.





