Rescisão com Gusttavo Lima foi 'sem ônus', informa Conceição do Mato Dentro

Gusttavo Lima não teria recebido cachê adiantado como consta em contrato (foto: DIVULGAÇÃO)

A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro afirmou que a rescisão com o cantor Gusttavo Lima ocorreu “sem qualquer ônus e dispêndio ao município”. Em nota, a administração da cidade de 17 mil habitantes na Região Central de Minas Gerais publicou prints de um documento assinado no dia 30 de maio, no qual os distratantes “renunciam a qualquer direito” do contrato de prestação de serviço que determinava o pagamento de R$ 1,2 milhão ao artista da música sertaneja.



O prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira (MDB), também divulgou o distrato com Gusttavo Lima.



“O Prefeito de Conceição de Mato Dentro – MG, José Fernando Aparecido de Oliveira (Zé Fernando), vem, por meio desta, informar que o instrumento de distrato com o cantor Gusttavo Lima foi assinado, sem qualquer ônus e dispêndio ao município, conforme vínhamos nos manifestando”

04:00 - 04/06/2022 Lula questiona STF e Congresso



Na semana passada, a prefeitura anunciou o cancelamento da apresentação do cantor e da dupla Bruno e Marrone após vir a público que a gestão municipal faria uso indevido dos valores da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem) para pagar os cachês dos artistas.



Somando os gastos com as duas atrações, a prefeitura já teria desembolsado R$ 860 mil com os shows que não vão mais acontecer.



A reportagem entrou em contato com a assessoria do cantor mas não obteve resposta até o momento.





Entenda





Na semana passada, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou um procedimento para apurar os cachês de R$ 2,34 milhões a serem pagos pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro. Os shows integram a programação da 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos.





Os cachês seriam pagos com receita que só pode ser usada com saúde, educação e infraestrutura.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) também abriu uma investigação para apurar se houve irregularidades na contratação do cantor pela Prefeitura de Magé. Gusttavo Lima receberá R$ 1 milhão para fazer um show em 8 de junho.

Conforme levantamento da reportagem, a cifra milionária destinada ao artista é quase 10 vezes maior do que a prefeitura da cidade pretende gastar em atividades artísticas e culturais no decorrer deste ano – exatos R$ 104.485,50.

Ainda segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022, as obras para construção, reforma e ampliação de creches municipais têm somente R$ 72 mil reservados.