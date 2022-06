Gusttavo Lima vai faturar mais R$ 800 mil com outra prefeitura mineira

A assessoria do cantor Gusttavo Lima não se manifestou sobre o show em Campos Gerais (foto: Reprodução/Instagram/Gusttavo Lima)





De acordo com o edital, os recursos são provenientes da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo e não houve processo de licitação por causa do inciso III do artigo 25 da Lei nº 8.666/93.





"A licitação é inexigível quando houver inviabilidade de competição, em especial para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública", consta no documento.

Receitas e despesas

No relatório orçamentário de Campos Gerais para 2022, a receita esperada é de R$ 88,5 milhões. Deste montante, é prevista a despesa de R$ 1,8 milhão com a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo.









O Estado de Minas conversou por telefone com um representante do gabinete da prefeitura, que alegou que o evento é autossustentável. A reportagem também enviou uma série de questionamentos por e-mail, mas o Executivo municipal não respondeu até o momento desta publicação.





A assessoria de imprensa do cantor Gusttavo Lima também não se manifestou sobre este show nem respondeu às perguntas enviadas por e-mail.

Contratos são analisados

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou um procedimento, intitulado Notícia de Fato, para analisar os contratos firmados pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro com artistas que se apresentarão no município neste mês.





Por meio de nota, o órgão disse que o objetivo é verificar se há elementos que justifiquem a abertura de uma investigação pelo MPMG (inquérito civil).





A prefeitura disse que não há irregularidades nos contratos, porque a destinação de recursos da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem) para atrações musicais é amparada por lei federal, mas, mesmo assim, cancelou o show de Gusttavo Lima após o início da polêmica sobre cachês milionários.

Além de Conceição do Mato Dentro, outro município mineiro vai desembolsar uma quantia considerável para o cantor Gusttavo Lima. Campos Gerais, na Região Sul do estado, vai pagar R$ 800 mil por um show do artista na 27ª Festa do Peão, em setembro. O contrato foi assinado em 25 de março de 2022 pelo prefeito Miro Lucio Pereira e a empresa Balada Eventos e Produções LTDA.