Justiça proíbe festa com Gusttavo Lima que aconteceria em cidade da Bahia

Os shows integram a programação da 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos. Os cachês serão pagos com receita que só pode ser usada com saúde, educação e infraestrutura.





Na semana passada, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou um procedimento para apurar os cachês de R$ 2,34 milhões a serem pagos pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas, a cantores sertanejos que se apresentarão no município entre 17 e 23 de junho.