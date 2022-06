Senado aprova PL que dá a trecho da BR-367 o nome de Murilo Badaró

Murilo Badaró durante evento de comemoração dos 80 anos do jornal Estado de Minas, em 21 de outubro de 2008 (foto: Emmanuel Pinheiro/DA/Press)

O plenário do Senado Federal aprovou, nessa terça-feira (31/5), projeto de lei que batiza trecho da BR-367 que liga as cidades de Minas Novas e Araçuaí, ambas na Região do Jequitinhonha, de Estrada Senador Murilo Badaró. Após a aprovação, o texto segue para sanção ou veto presidencial.