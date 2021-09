Collor divulga vídeo de apoio a atos bolsonaristas: 'Estamos unidos'

Collor disse que estará ao lado de Bolsonaro na cerimônia de hasteamento da bandeira do Brasil, em Brasília, neste 7 de setembro (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)





Collor disse que estará ao lado de Bolsonaro na cerimônia de hasteamento da bandeira do Brasil, em Brasília, na parte da manhã. No mesmo período, está previsto um discurso do presidente na capital federal, antes da partida para São Paulo, onde o chefe do Executivo fará um ato na Avenida Paulista, à tarde.









Pessoal, neste 7 de Setembro histórico estarei ao lado do nosso presidente @jairbolsonaro na cerimônia do hasteamento da bandeira, em Brasília. Acompanhe tudo por meio das redes sociais!!! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/vqzMiIOLAO %u2014 Fernando Collor %u23F3%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@Collor) September 6, 2021 Fernando Collor foi o 32º Presidente do Brasil, de 1990 até sofrer impeachment em 1992. Após 21 anos (1964-1985) de Ditadura Militar no Brasil, sem eleições diretas no país, em 1989, os brasileiros puderam votar para presidente.





Durante a campanha eleitoral, Collor propôs o combate à inflação e à corrupção, especialmente contra os "marajás", funcionários públicos que recebiam altos salários. Por isso acabou ganhando o apelido "caçador de marajás".





O ex-presidente pôs em prática o "Plano de Reconstrução Nacional", que basicamente consistia em confiscar as poupanças com o objetivo de conter a inflação no país e fortalecer a nova moeda, que na época era o cruzeiro novo.





A medida trouxe diversos transtornos para o governo e a popularidade de Collor foi diminuindo. Em seguida, foi revelado o esquema de corrupção envolvendo o tesoureiro de sua campanha, Paulo César Farias, conhecido por PC Farias.

O ex-presidente e atual senador Fernando Collor (Pros-AL) gravou um vídeo nesta segunda-feira (6/9) para declarar apoio aos atos de pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) previstos para acontecer nesta terça-feira (7/9), feriado de Independência do Brasil.