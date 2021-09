Eduardo Bolsonaro acompanha manifestação na Esplanada dos Ministérios

Eduardo Bolsonaro esteve na Esplanada dos Ministérios após invasão de bolsonaristas (foto: Gabriel Mendonça/Esp.CB)









Um isolamento com grades e policiamento foi montado logo após ao Palácio do Itamaraty. O protesto reúne simpatizantes do atual presidente da República.





Durante o protesto, a equipe do Correio flagrou um dos manifestantes fazendo uma chamada de vídeo do celular para o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. Ele é procurado pela Polícia Federal desde a semana passada, após ter um mandado de prisão expedido pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, que atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República, que investiga a organização dos atos marcados para o feriado de 7 de Setembro.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) esteve na manifestação que ocorreu na noite desta segunda-feira (06/09). Ele foi recebido por diversos apoiadores que o abordaram aos gritos de "mito", como ficou conhecido pelo chefe do Executivo desde a campanha eleitoral de de 2018.