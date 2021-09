Bolsonaristas pressionam PM e invadem Esplanada dos Ministérios; veja vídeo

Um vídeo do momento do rompimento do bloqueio foi gravado pelos próprios bolsonaristas. É possível ver nas imagens centenas de pessoas com camisas verde e amarela em meio aos caminhões, dizendo que haviam "acabado de invadir" a Esplanada dos Ministérios. Anteriormente, a via, que estava bloqueada desde domingo (5/9), estaria liberada a partir da 0h desta terça (7/9).