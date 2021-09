Bolsonaro ganha estátua de apoiador, e 'presente' viraliza nas redes

Bolsonaro e ministro-chefe da Secretaria-geral da Presidência da República, Luiz Ramos, posaram em frente à estátua (foto: Reprodução/Twitter)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estiveram na tarde desta segunda-feira (6/9) na porta do Palácio do Planalto e um deles chamou a atenção ao entregar um presente inusitado: uma estátua de madeira de Bolsonaro. A escultura foi levada para a sede do governo federal.