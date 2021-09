Uberaba terá no 7 de setembro manifestações a favor e contra Bolsonaro

Apesar do tradicional desfile do Dia da Independência ter sido cancelado em Uberaba, no Triângulo Mineiro, devido à pandemia, o 7 de setembro na cidade poderá ser bem movimento, já que manifestações pró e contra o presidente Jair Bolsonaro (dem partido) estão marcadas na cidade.

Por questões de segurança, os manifestantes pró Bolsonaro vão se concentrar no Centro de Uberaba e os contra o presidente vão manifestar no Bairro Residencial 2000

Por outro lado, o Movimento Batistas por Princípios lamentou o posicionamento de alguns líderes religiosos do município, que afirmaram que irão participar das manifestações pró Bolsonaro em Uberaba e emitiu uma nota de desconvite ao 07/09.

Segundo Ricardo Telles, do, de apoio ao presidente da República, em entrevista à Rádio JM, já está organizado com a Polícia Militar (PM) e a Guarda Municipal (GM), que haverá uma motociata, saindo do Parque das Barrigudas, às 9h, uma passeata saindo do Uberabão, começando às 10h e uma passeata saindo da Praça do Pôr do Sol, entre 9h30 e 10h, predominante dos evangélicos.