Confira 7 motivos para se manifestar no 7 de setembro

Inflamadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), as manifestações que vão ocorrer nesta terça-feira (7/9), Dia da Independência do Brasil, prometem tomar as ruas das principais capitais do país. Apoiadores e oposição devem marchar para defender seus ideais.





O Estado de Minas conversou com lideranças das duas manifestações para entender o porquê de se manifestar nos atos.

7 MOTIVOS PARA MANIFESTAR A FAVOR DE BOLSONARO

pelo vereador de BH, Nikolas Ferreira (PRTB)

Pela liberdade e contra o STF que vem gerando uma insegurança jurídica no país. “Toda ciência jurídica está sendo jogada fora no país”;



Contra a juristocracia do Supremo e o monopólio do STF no Brasil. “Poder do presidente foi delegado para prefeitos e governadores”;



Contra as prisões provocadas pelo Supremo. “Pessoas estão sendo presas na praia, em praças públicas, impedindo o direito constitucional de ir e vir”;



Contra a impunidade no país também provocada pelo STF. “Marco Aurélio liberou diversos presos condenados de altíssima periculosidade”;



Contra a anulação das penas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT);



A favor do voto impresso auditável. “Na qual houve manifestações em todo país a favor”;



Contra Alexandre de Moraes. “Que usurpa suas competências, prendendo pessoas que apenas estão expressando sua liberdade nas redes sociais.”





7 MOTIVOS PARA IR NAS MANIFESTAÇÕES CONTRA O PRESIDENTE

pela vereadora Macaé Evaristo (PT) e o presidente da CUT-MG, Jairo Nogueira Filho.

Contra as privatizações dos Correios, Petrobras, Eletrobras. “São itens importantes que entregam a soberania brasileira”;



Contra a PEC 32 da Reforma Administrativa. “Que se passar vai mudar o estado brasileiro, acabando com os serviços públicos, por exemplo, o SUS.



A favor da ampliação da vacinação no Brasil. “Bolsonaro sempre desdenhou disso”;



Em defesa dos povos indígenas e contra o Marco Temporal para demarcação de terras;



Em defesa da democracia. “Nossa luta para que não ocorra o golpe no Brasil com essa guerra do Bolsonaro contra a imprensa e STF e garantir as eleições em 2022”;



Contra o aumento da gasolina no país. “O governo deixou acontecer. Não conseguiu controlar";



Contra a volta à fome e à miséria.