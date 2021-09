Manifestação de 7 de setembro: grades são instaladas na Praça da Liberdade

Grades de proteção são instaladas na Praça da Liberdade (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A/Press)

Na véspera do feriado do 7 de setembro em Belo Horizonte, grades de proteção foram instaladas nesta segunda (6/9) na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul, onde apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vão se reunir nas manifestações do Dia da Independência





Segundo a BHTrans, as possíveis alterações no trânsito da cidade serão "operacionais e de acordo com a orientação dos órgãos de segurança". A empresa também afirmou que as informações serão disponibilizadas em tempo real em seu perfil no Twitter.



Nesta segunda-feira, o presidente Bolsonaro convocou, por meio das redes sociais, apoiadores para o ato de 7 de Setembro. Na publicação, o presidente afirmou que a data está ligada à liberdade.









- Na próxima terça-feira, 07/setembro, comemoraremos o nosso 199° aniversário da independência do Brasil. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 6, 2021

"Independência está associada à liberdade. Assim sendo, também no escopo dos incisos XV e XVI, do art. 5° da nossa CF, a população brasileira tem o direito, caso queira, de ir às ruas e participar dessa nossa data magna em paz e harmonia", disse.