Bolsonaristas deixam BH rumo a São Paulo para ato de 7 de setembro

Eles abriram faixas pedindo a adoção do voto impresso e impeachment dos ministros do Supremo (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





Antes do embarque, bolsonaristas se reuniram e estenderam a bandeira do Brasil na praça e abriram faixas pedindo a adoção do voto impresso e impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).









"A questão não é Bolsonaro, é a nossa liberdade. Bolsonaro tem se apresentado como um porta-voz que tem comunicado os nossos desejos, que tem nos ouvido e acatado. Mas se um dia ele não fizer aquilo dentro das nossas perspectivas, simplesmente nós vamos eleger outro", disse.



Manifestantes a favor do presidente Bolsonaro embarcaram na Praça da Estação rumo a São Paulo (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





Já a aposentada Cláudia Carmo, de 57, disse que acredita nas convicções de Bolsonaro e que vai se manifestar na Avenida Paulista para expor seu desejo de um Brasil melhor.





"O povo é o supremo. Essa é a nossa convicção, de que faremos um país melhor amanhã. Todo mundo que está aqui acredita nas intenções do Bolsonaro. Estamos aqui por um país melhor, digno, para nossos netos e filhos. A gente quer justiça", destacou.





Bolsonaro fará discursos em Brasília e São Paulo neste 7 de setembro. Pela manhã, o presidente vai se reunir com apoiadores na capital federal, enquanto na parte da tarde participará do ato na Avenida Paulista.

Bolsonaristas estenderam faixas durante o embarque para São Paulo, na noite desta segunda-feira (6/9) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Caravanas compostas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deixaram Belo Horizonte na noite desta segunda-feira (6/9) em direção a São Paulo, onde ocorrerá ato com o líder do Executivo nesta terça (7/9), feriado de Independência do Brasil. Pelo menos nove ônibus saíram da Praça da Estação, no Hipercentro da capital mineira.