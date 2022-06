Bolsonaristas citam Neguinho da Beija-Flor para defender Piquet em racismo

Também houve quem criticou o uso do nome de 'Neguinho da Beija-Flor' para defender o ato racista de Nelson (foto: Reprodução redes sociais / Agência Brasil / AFP)

A polêmica começou quando um vídeo de uma entrevista de Nelson, do ano passado, ressurgiu nas redes sociais. "O neguinho [Lewis Hamilton] meteu o carro e deixou porque não tinha jeito de passar dois carros naquela curva. Ele fez de sacanagem. A sorte dele é que só o outro [Verstappen] se f*deu", afirmou o veterano, ao comentar o acidente que envolveu o inglês e Max Verstappen, durante o GP de Silverstone, em 2021.





Apesar das críticas e notas de repúdio da Fórmula 1, Mercedes e a FIA (Federação Internacional do Automóvel), apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) defenderam o ex-piloto.





No Twitter, usuários com bandeiras do Brasil no perfil, os números 22 ou 17, a palavra ‘direita’ ou ‘Bolsonaro’ no nome demonstram apoio a Piquet, como, por exemplo, o ex- presidente da Fundação Cultural Palmares Sérgio Camargo.

A Folha disse que "neguinho" é palavra racista. Neguinho da Beija-Flor deveria processar o pseudo jornal mimizento. pic.twitter.com/z1QNABKw9o %u2014 Sérgio Camargo (@CamargoDireita) June 27, 2022





Para um perfil, Nelson só está sendo criticado por ser apoiador de Bolsonaro.

Estão querendo crucificar Nelson Piquet, por esse áudio. %uD83D%uDC47Bando de FDP



" Quando vai se referir a Lewis, Piquet utiliza uma palavra de conotação racista."

Neguinho da beija flor pode né %uD83E%uDD37%u200D%u2642%uFE0F, só porque Nelson está alinhado com o MITO. pic.twitter.com/23DpUUXeYK %u2014 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7João Paulo -2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@joaopaulo_b) June 28, 2022 O Neguinho da Beija-Flor vai ter que mudar seu nome artístico. pic.twitter.com/W4ZwCldkTX %u2014 João Vitor Bezerra Leite (@JoaoVit1996) June 28, 2022 O Piquet chamou o Hamilton de "Neguinho", e a galerinha do politicamente correto , tá dando chilique.

O "Neguinho" da beija-flor , terá que mudar seu nome artístico agora?%uD83E%uDD21 %u2014 @FernandokabulozoCensurado (@Fernandokabulo5) June 28, 2022 "Qual é Neguinho?"



É muito neguinho ofendido pelo outro. Neguinho da Beija-flor, Nego do Borel, Negra Li, Mc Neguinho, Raça negra... Tudo é permitido, desde que não seja o Nelson Piquet que diga. %uD83E%uDD26 Povo doente! %u2014 OSS %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %uD83E%uDD4A (@andersonmaoli) June 28, 2022



Outro lado

neguinho da beija-flor: usa "neguinho" como NOME artístico.



lewis hamilton: o NOME dele é lewis hamilton. chamá-lo de "neguinho" é aludir à sua raça e portanto RACISMO.



de nada %u2014 cynara menezes (@cynaramenezes) June 28, 2022 Vi "Neguinho da Beija-Flor" na tl e ja fiquei preocupado se tinha acontecido algo com o mestre! Mas vi que é branco racista querendo relativizar o racismo do Nojento do Nelson Piquet! Tudo igual nesse lixo de pais racista! %u2014 Rogerio Bastos%u02E2%u1D9C%u1D9C%u1D56 (@rogerplis) June 28, 2022 Vc sabe que todo o arrombado que está usando o Neguinho da Beija-flor para justificar o racismo do Piquet é racista né?! %u2014 %u2102%uD835%uDD5D%uD835%uDD52%uD835%uDD6A%uD835%uDD64%uD835%uDD60%uD835%uDD5F (@claysonfelizola) June 28, 2022 Mas tem que ser muito racista pra não achar errado a forma como ele falou neguinho pro Lewis sendo que nem o conhece e nem tem intimidade com ele

%u201CAí mas o neguinho da beija-flor vai ser chamado agr..%u201D o CARALHO irmão vai se fuder %u2014 CAMPEONES 14x (@rrwealmadrid) June 28, 2022 Apesar do apoio, usuáros criticam a comparação e apontam o racismo no termo.

O intérprete “Neguinho da Beija-Flor” ficou entre os assuntos mais comentados desta terça-feira (28/06) nas redes sociais. Apesar de o sambista ser conhecido no âmbito musical, seu nome foi colocado para justificar o uso do termo ‘neguinho’ do ex-automobilista Nelson Piquet para se referir ao colega de trabalho Lewis Hamilton.