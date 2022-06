Racismo e homofobia: brasileiro é preso nos EUA por suspeita de crimes

Brasileiro é preso pela Interpol por suspeita de racismo e homofobia (foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Um brasileiro foi preso pela Interpol, nos Estados Unidos, suspeito de praticar racismo e homofobia contra cinco pessoas moradoras de Quirinópolis, no sudoeste de Goiás.

A Polícia Civil pediu a extradição dele e aguarda decisão das autoridades norte-americanas.









Uma das vítimas foi o secretário de Esportes de Quirinópolis, Nubyano do Nascimento Pereira. "O dia que uma aberração igual você, abominada por Deus, parir pelo c*, eu concordo com você. Mas, por enquanto, você só é uma aberração", diz em um dos áudios. "Quem vai me processar? Você [risada]? Macaco [risada]! Chimpanzé!”, fala em outro.





À TV Anhanguera, filiada da TV Globo, Nubyano disse que não estava se importando com as ofensas até que começou a atingir a família dele também. "Até então eu não estava me importando, eu estava relevando. A partir do momento que chega na minha família, aí as coisas já mudam", disse.





O Correio Braziliense não localizou a defesa de Thiago Cabral.