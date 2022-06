Registro de casos de injúria racial crescem em Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 2020) Minas Gerais registrou, entre janeiro e abril deste ano, 145 casos de injúria - causa presumida de racismo. É o que aponta levantamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).



O número corresponde a quase metade do quantitativo de todo o ano de 2021, quando 373 casos foram registrados pela pasta de segurança. Com relação aos primeiros quatro meses do último ano, o levantamento aponta 127 casos abertos - 18 a menos que o mesmo período de 2022.





Adriana deu entrada no Presídio de Vespasiano na tarde de ontem (6/6), confirmou a Sejusp ao mas foi solta nesta terça (7/6) . Não há, entretanto, informações sobre o andamento do processo até o momento.

O que é injúria racial?

"Injúria racial é um crime previsto no código penal, considerado quando o indivíduo ofende a honra de alguém por meio de adjetivos e ofensas com fundamentos em elementos de raça, origem, religião ou questões étnicas”, explica o advogado e presidente da Comissão Estadual de Igualdade Racial, Marcelo Colen.





O crime, previsto em código penal comum, se diferencia dos crimes de racismo que estão sob legislação especial e preveem penas mais complexas. “A injúria tem uma pena menor que a maior parte dos crimes de racismo, com reclusão de um a 3 anos. Enquanto e de racismo tem uma variedade de penas, incluindo reclusão de até 5 anos”, pontua o advogado.





Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o que diferencia os crimes é o direcionamento da conduta. Enquanto em casos de injúria racial a ofensa é direcionada a um indivíduo específico e a sua subjetividade; no crime de racismo, a ofensa é contra uma coletividade.

