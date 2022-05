Lula diz que Bolsonaro 'estimula' o racismo: 'Despertou o preconceito'

Lula é a capa da revista norte-americana 'Time' (foto: Luisa Dörr/ TIME)

A revista norte-americana “Time” publicou nesta quarta-feira (4/5) uma entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Entre os temas abordados, o racismo foi citado e o petista acusa o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), de ser responsável por estimular o preconceito no país.