Bolsonaro: 'Lula acabaria com a guerra na Ucrânia tomando cerveja'

Presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Clauber Cleber Caetano/PR)



Em meio a uma aproximação entre os governos do Brasil e Rússia , o presidente Jair Bolsonaro (PL), pré-candidato à reeleição, ironizou a política externa do Partido dos Trabalhadores (PT) em um eventual governo do pré-candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para Bolsonaro, Lula não seria capaz de conseguir dar uma resposta ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.











“A razão dessa guerra, por tudo o que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvida aqui no Brasil em uma mesa tomando cerveja. Teria sido resolvido aqui, senão na primeira cerveja, na segunda. Se não desse na segunda, na terceira. Se não desse na terceira, até acabarem as garrafas a gente ia fazer um acordo de paz”, afirmou o presidente.





Nesse domingo (01/05), Bolsonaro sugeriu às autoridades da Turquia a criação de uma espécie de comitiva de presidentes para visitar Vladimir Putin, em Moscou.





A proposta chegou a ser descrita por uma parcela de diplomatas dentro do Itamaraty como sendo "megalomaníaca", enquanto do lado dos mediadores do conflito com a Ucrânia a percepção é de que o momento não é de "show", e sim de negociações de bastidores.