Bolsonaro diz que Putin é 'um dos homens mais poderosos do mundo'

Bolsonaro e Putin (foto: Alan Santos/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta terça-feira (8/3), que o presidente da Rússia Vladimir Putin é um dos “homens mais poderosos do mundo”. A declaração foi dada durante evento com evangélicos no Palácio do Planalto.

Buscando reforçar apoio a poucos meses das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou do encontro com lideranças evangélicas e parlamentares no Palácio da Alvorada.





Entre os mais de 100 convidados, que não usavam máscara, estiveram presentes o pastor Jaques, o bispo Robson Rodovalho, o deputado Marco Feliciano, os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria Geral), Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência), Milton Ribeiro (Educação), João Roma (Cidadania) e Tarcísio de Freitas (Infraestrutura).

Além deles, também participaram os deputados Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Magno Malta (PL-ES); o ex-senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS); a primeira-dama, Michelle Bolsonaro; o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo; o presidente do Republicanos e bispo licenciado da Igreja Universal, Marcos Pereira; e o deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), presidente da Frente Parlamentar Evangélica; além de Hélio Lopes (União Brasil-RJ), Carla Zambelli (União Brasil-RJ) e Marcelo Álvaro Antônio, ex-ministro do Turismo.