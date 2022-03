Banda do Exército toca Nirvana em evento oficial de Bolsonaro

Banda do Exército toca Nirvana (foto: Reprodução/TV Brasil) Fãs da banda norte-americana Nirvana se surpreenderam, nesta terça-feira (8/3), ao perceber que a Banda do Exército Brasileiro tocou uma das canções do grupo em um evento oficial do presidente Jair Bolsonaro (PL) em celebração ao Dia Internacional da Mulher.





Nas redes sociais, muitos estranharam o uso da música em um evento oficial e também se mostraram confusos sobre o que a faixa Smells Like Teen Spirit teria em relação com o Dia Internacional da Mulher. Além disso, a música foi utilizada no momento em que a bandeira do Brasil era hasteada.





Vale lembrar que a letra da música inclui frases como: "Carregue suas armas, traga seus amigos; É divertido perder e fingir" e "Eu me sinto estúpido e contagiante; Aqui estamos nós agora, entretenha-nos; Um mulato, um albino, um mosquito, minha libido".





Veja o momento: