Agostinho Patrus oficializa candidatura à vaga de conselheiro no TCE

Nesta terça-feira (5/7) foi oficializada na ALMG a candidatura do deputado Agostinho Patrus (PSD) ao TCE (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O deputado estadual Agostinho Patrus (PSD), presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), é oficialmente candidato ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Nesta terça-feira (5/7) foi feita a leitura da apresentação do parlamentar no Plenário da Casa e, agora, uma comissão será formada para avaliar a escolha.





Conforme o Estado de Minas já informou anteriormente , Agostinho é candidato único para assumir a cadeira no TCE, já que outros postulantes desistiram após o anúncio da intenção do parlamentar em disputar a cadeira na Corte, em 10 de junho.

Leia também: Kalil diz que Agostinho o convenceu a entregar o posto de vice ao PT





Uma Comissão Especial foi formada em Plenário para análise da indicação do candidato.

Foram designados os parlamentares de cada bloco ou agremiação que comporão a Comissão Especial para emitir parecer sobre a escolha de conselheiro do TCE. São eles:





Bloco Minas São Muitas (BMSM) - Cássio Soares (PSD), Hely Tarqüínio (PV) e Inácio Franco (PV), como efetivos; e Gil Pereira (PSD), Mauro Tramonte (Republicanos) e Glaycon Franco (PV), como suplentes;

Bloco Democracia e Luta (BDL) - Ulysses Gomes (PT), efetivo; e Beatriz Cerqueira (PT), suplente;

Bancada do Partido Liberal (PL) - Gustavo Santana, efetivo; e Sargento Rodrigues, suplente.





A expectativa na Assembleia é de que o nome de Agostinho passe pela comissão e chegue ao plenário principal, para apreciação geral, até o início do recesso parlamentar em 18 de julho (segunda-feira).

A votação será realizada em turno único.





Caso tenha a provável aprovação, Agostinho tomará posse como novo conselheiro do TCE-MG até o fim de novembro deste ano.

Enquanto isso, seguirá como deputado estadual e presidente da Assembleia.





Após a saída dele, será necessária uma eleição para presidente da Assembleia de dezembro de 2022 a janeiro de 2023.

Em fevereiro, já com a nova formatação do Parlamento Mineiro após as eleições de 2022, em outubro, ocorre a tradicional eleição para a nova legislatura.