Mitraud será candidato a vice-presidente pelo Novo

Deputado mineiro Tiago Mitraud formará chama com Felipe d'Avila (foto: CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS)





O deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG) será o candidato a vice na chapa presidencial de Felipe d'Avila. De acordo com partido, o parlamentar passou por processo seletivo antes de ser escolhido. “Estamos muito felizes em anunciar a conclusão do processo seletivo de Tiago Mitraud para candidatar-se à vice-presidência da República pelo partido Novo, formando chapa com nosso pré-candidato a presidente, Felipe d’Avila”, anunciou a legenda pelo Twitter. Mitraud, de 35 anos, cumpre seu primeiro mandato na Câmara, na qual preside a Frente Parlamentar Frente Parlamentar da Reforma Administrativa.





O parlamentar disse que a pré-candidatura de Felipe d’Avila é uma alternativa para romper a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lideram as pesquisas de intenção de voto, para evitar que o Brasil fique “à mercê” dos populistas. “Fazer parte da chapa majoritária do Novo como pré-candidato, ao lado do Felipe D’Avila, chancela o trabalho feito no Congresso durante esses três anos e meio. O Brasil não pode ficar à mercê dos populistas, precisa de pessoas dispostas a enfrentarem grupos de interesse em defesa das reformas que o país precisa.”