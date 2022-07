Bolsonaro agradece apoio de Carlos Viana, mas não cita pré-candidatura

Carlos Viana com o presidente Jair Bolsonaro e Braga Netto nesta quinta-feira (7/7) (foto: Reprodução/Twitter)

Sem citar a pré-candidatura de Carlos Viana (PL) ao governo de Minas, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu ao senador por apoiar a sua busca pela reeleição no Planalto. Os dois estarão juntos no evento Marcha para Jesus, neste sábado (9/7), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Eles também devem comparecer à Convenção da Igreja Assembleia de Deus Madureira, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, no dia 15 (sexta-feira).



Segundo Bolsonaro, Viana é um grande defensor das questões de Minas. "A gente discute, conversa. Você agora faz parte do nosso partido. Você passa a ser também uma esperança cada vez maior para o bem de Minas".



No dia 15, estaremos em Juiz de Fora, na Convenção da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Também faremos uma motociata. Juntos, vamos resgatar o protagonismo de Minas Gerais e continuar as mudanças que o presidente Bolsonaro está fazendo no Brasil. %u2014 Senador Carlos Viana (@carlosaviana) July 7, 2022



As falas de Bolsonaro foram registradas em um vídeo compartilhado por Viana no qual ele ressalta o apoio ao presidente. O senador o acompanhará em Uberlândia e Juiz de Fora, onde estão previstas as realizações das tradicionais motociatas.



“Juntos, vamos resgatar o protagonismo de Minas Gerais e continuar as mudanças que o presidente Bolsonaro está fazendo no Brasil”, escreveu.

Apesar do alinhamento a Bolsonaro, Viana encontra resistência dentro dos quadros do PL para a pré-candidatura ao governo de Minas. Vários parlamentares da sigla apoiam a reeleição de Romeu Zema (Novo)

Marcha para Jesus



A Marcha para Jesus será realizada no estacionamento do estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, às 15h deste sábado (9). A presença de Bolsonaro foi confirmada pelo Conselho de Pastores do município.





A previsão de público gira em torno de 30 a 40 mil pessoas. "Sairemos com um trio elétrico de altíssimo nível, com alcance de mais 5 mil metros de raio e vamos contar com a presença do nosso presidente. Vamos percorrer do estádio até o entro administrativo", diz o presidente do Conselho de Pastores de Uberlândia, Ronaldo Azevedo.





Antes, Bolsonaro sairá em motociata com concentração prevista para 13h. A movimentação partirá do aeroporto de Uberlândia.