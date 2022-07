Genial/Quaest: Cleitinho lidera rumo ao Senado, mas indecisos predominam

Cumprindo seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, Cleitinho Azevedo mira o Senado para este ano (foto: Guilherme Bergamini/ALMG)

Silveira cresce quando atrelado a Lula e Kalil

Desconhecimento é desafio de todos

A pesquisa

O deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) lidera a corrida pela vaga de Minas Gerais no Senado em jogo neste ano. Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (7/7) aponta que o parlamentar tem 19% das intenções de voto, ante 7% de Alexandre Silveira (PSD), pré-candidato à reeleição. Chama atenção, no entanto, o índice de indecisos: 32%. Há, ainda, 30% de pessoas que pretendem se abster ou votar branco/nulo.A indecisão acima dos 30% se refere à pesquisa estimulada, em que os eleitores opinam a partir de uma lista de pré-candidatos. O percentual quase triplica no levantamento espontâneo, quando os participantes podem opinar livremente sobre o postulante preferido. Nesse cenário, 92% não sabem em quem votar.No retrato estimulado, quem mais se aproxima de Cleitinho e Silveira é a professora Sara Azevedo, do Psol. Terceira colocada, ela tem 4%. Por causa da margem de erro de 2,5, a pessolista está tecnicamente empatada com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL) e Paulo Piau (MDB), ex-prefeito de Uberaba, no Triângulo - ambos têm 3%,No mesmo patamar há o parlamentar federal Marcelo Aro (PP), dono de 2%.Alexandre Silveira assume a liderança da disputa quando tem o nome associado a Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato a governador, e a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidenciável. Com os apoios, o senador sobe de 10% para 35%.Álvaro Antônio, por sua vez, cresce 13 pontos e vai a 16% no recorte em que é mostrado como o candidato de Jair Bolsonaro (PL).Cleitinho, quando apresentado como político de orientação independente, perde quatro pontos e fica com 15%. Na mão contrária, Marcelo Aro, se relacionado ao governador Romeu Zema (Novo), seu principal aliado político, sobe seis pontos e vai a 10%.Nesse cenário, indecisos são 11%; brancos e nulos, 13%.Além de cotado para disputar tentar a vaga de senador, Marcelo Aro compõe a lista de possíveis vice-candidatos de Zema Independentemente dos índices de intenção de voto, todos os pré-candidatos ao Senado precisam ser conhecidos por relevantes fatias da população. Cleitinho Azevedo, por exemplo, é desconhecido por 78% do eleitorado.A taxa de desconhecimento de Silveira é de 88%. O índice de Álvaro Antônio, por sua vez, chega a 90%, enquanto 91% não conhecem Aro.A pesquisa Quaest não contemplou o deputado federal Aécio Neves, do PSDB, que tem figurado na liderança em outros levantamentos.Como já mostrou o, os tucanos trabalham para conseguir o apoio do MDB à pré-candidatura de Marcus Pestana ao governo. Se a construção vingar, Paulo Piau pode ser o nome da coalizão ao Senado Para obter os resultados, os pesquisadores responsáveis pelo levantamento Genial/Quaest fizeram 1.480 entrevistas presenciais, por meio de questionários, entre os dias 2 e 5 deste mês. O nível de confiabilidade dos dados é de 95%.A coleta está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-00322/2022 e BR-01319/2022.