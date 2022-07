Lula tem 18 pontos de vantagem sobre Bolsonaro em Minas, diz pesquisa

Lula (foto) lidera a corrida presidencial em Minas Gerais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 10/5/22)

Lula e Bolsonaro mantêm patamares

Quase metade avalia Bolsonaro negativamente

A pesquisa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a etapa de Minas Gerais da corrida ao Palácio do Planalto. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (8/7), ele soma 46% das intenções de voto, contra 28% do presidente Jair Bolsonaro (PL), vice-líder.A terceira colocação é de Ciro Gomes (PDT), com 6%. Ele é seguido pelo deputado federal mineiro André Janones, do Avante, que tem 2%.Com 1% estão a senadora Simone Tebet (MDB) e o empresário Pablo Marçal (Pros). Vera Lúcia (PSTU), Felipe d'Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), José Maria Eymael (DC), Leonardo Péricles (Unidade Popular) e Luciano Bivar (União Brasil) não atingiram um ponto percentual.Por causa da margem de erro de 2,5 pontos percentuais, há, a partir de Janones, empate técnico entre todos os pré-candidatos.O levantamento ainda aponta que 7% dos eleitores mineiros estão indecisos a respeito do pleito presidencial. Outros 7% pretendem votar em branco ou em nulo - esse índice também inclui as potenciais abstenções.Na pesquisa espontânea, em que os participantes podem dizer livremente o presidenciável em quem pretendem votar, Lula aparece com 36%, ante 22% de Bolsonaro e 1% de Ciro.Sem o apoio de uma lista de pré-candidatos, como ocorre no levantamento estimulado, o índice de indecisos sobe para 38%.Os 46% conquistados por Lula na pesquisa estimulada representam crescimento de 2% em relação ao índice obtido no levantamento anterior da Quaest, em maio. Bolsonaro, por sua vez, também tinha 28% no mês retrasado.A menor diferença entre PT e PL em Minas está em Belo Horizonte, onde Lula vence Bolsonaro por 40% a 37%, meio ponto acima da margem de erro. Quando o recorte é estendido a toda a Região Metropolitana, o triunfo é de 44% a 26%. No interior, o líder petista vence o rival por 48% a 27%.Em eventual segundo turno, Lula vence Bolsonaro em Minas Gerais por 55% a 30%. O confronto é permeado por 4% de indecisos e de 10% de prováveis abstenções e brancos/nulos.A pesquisa captou, ainda, a avaliação dos mineiros a respeito do governo Jair Bolsonaro. Para 46%, a gestão é negativa, mas, por outro lado, há 29% de avaliações positivas. Outros 23% classificam o presidente como regular - fora 3% de indecisos a respeito da resposta para essa pergunta.Na visão de 61% dos eleitores de Minas Gerais, Bolsonaro não merece conquistar novo mandato. Outros 34%, entretanto, defendem a reeleição. Quatro por cento não responderam ao questionamento.Para obter os resultados, os pesquisadores responsáveis pelo levantamento Genial/Quaest fizeram 1.480 entrevistas presenciais, por meio de questionários, entre os dias 2 e 5 deste mês.O nível de confiabilidade dos dados é de 95%. A coleta está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-00322/2022 e BR-01319/2022.