Tarados da vacina x Tarados da morte: escolha um lado; Bolsonaro escolheu

Acabei de assistir ao JN dessa noite (quinta-feira, 6 de janeiro) e, sinceramente, estou sem palavras para descrever o que estou sentindo.









Dias atrás, uma deputada bolsonarista inescrupulosa - Carla Zambelli - associou o desmaio de um apresentador do SBT (ao vivo) à vacinação contra a COVID-19, sem que exista qualquer evidência minimamente próxima disso.









Dias atrás, uma deputada bolsonarista inescrupulosa - Carla Zambelli - associou o desmaio de um apresentador do SBT (ao vivo) à vacinação contra a COVID-19, sem que exista qualquer evidência minimamente próxima disso.









Bia Kicis, outra bate-pau do bolsonarismo rasteiro, de forma abjeta e 100% fascistóide, divulgou propositalmente os dados de três médicos que se manifestaram a favor das vacinas para crianças de cinco a onze anos.





(Detalhe: eu já tive meus dados divulgados por um bolsonarista imundo, e sei do que são capazes os lunáticos covardes que apoiam, com unhas e dentes, esse cretino que ocupa o Planalto).





O que Jair Bolsonaro disse a respeito da Anvisa e seus técnicos - servidores de carreira respeitados e apolíticos em suas decisões - é muito mais do que inaceitável. É simplesmente imoral e, outra vez, criminoso. Aliás, se isso não configura crime de responsabilidade, punível com o impeachment, eu não sei mais o que poderia configurar.





Para piorar, o mitômano homicida duvidou que existam mortes de crianças , tal como cansou de fazer a respeito das mortes por Covid de adultos e idosos. Inclusive, não custa lembrar, estimulou invasões a hospitais, no começo da pandemia, com a desculpa de que não haveria doentes internados em certas unidades de saúde.





Já são quase 2 mil pais e mães desesperados pela morte de filhos menores de idade. São cerca de 300 mortes apenas em crianças de cinco a onze anos. Mas Bolsonaro, de forma deplorável, cafajeste, repugnante, coloca em dúvida a veracidade do luto de um pai, de uma mãe, de irmãos e avós. É asqueroso além do suportável.





Estados Unidos e parte da Europa já aplicaram mais de 10 milhões de doses de vacinas contra a covid em crianças e nenhum efeito adverso grave foi relatado. A Sociedade Brasileira de Pediatria (pediatras, meu Deus!!) recomendou a vacinação dos pequeninos. Mas Bolsonaro, o sábio mito, os chama de “tarados da vacina”.





Até hoje eu respeitava, civilizada e democraticamente, a opinião de quem apoia esse monstro. Ou melhor, essa monstruosidade. Eu respeitava o direito não só de opinião, mas de ideologia e posição política de quem é bolsonarista.









Porém, a partir do que assisti há pouco, confesso que não terei mais qualquer apreço ou mera condição de me relacionar, mesmo que esporádica e/ou socialmente, com quem ainda tenha a coragem de defender Jair Bolsonaro.

Aliás, vou além: se você é daqueles que dizem que irão votar neste traste porque “contra o PT voto até no capeta” ( erro que grosseiramente cometi em 2018 , e que me penitencio todos os dias) saiba que, para mim, tanto quanto quem diz que votará no “mito” por gosto, você é um(a) desqualificado(a) e não merece de mim qualquer sentimento senão repúdio e desprezo.





Quem apoia assassinos não é melhor do que… assassinos! Quem apoia Bolsonaro, que fique claro, não é melhor do que o próprio. Sim, eu sei que, infelizmente, o que digo talvez me faça perder amigos antigos e queridos. Mas prefiro isso ao silêncio diante do que acabei de ver.









Não seja covarde e coloque a culpa no PT. Ao contrário de 2018, hoje você sabe quem é Jair Bolsonaro; quem são seus filhos; quem são Queiroz, Bia Kicis, Carla Zambelli e outros da espécie. Você sabe o que querem, como agem e do que são capazes . Ou seja, não há absolutamente nada pior do que essa gente. Não há nada que justifique você estar ao lado disso.





Há uma máxima que diz: “ou você está comigo ou está contra mim”. Pois bem. Tomo-a emprestada e digo: se você está com Bolsonaro, está contra mim. Seja feliz com suas escolhas e as consequências. De preferência, bem longe desse cara aqui.