Entenda por que acuso - e provo!! - Bolsonaro de ser um pestilento doloso

Vamos começar do começo, ok? Primeiro, o cara negou a pandemia e, depois, sem outra alternativa, a minimizou. ‘Gripezinha ou resfriadinho’.

Em seguida, passou a ouvir, com fé, todas as dicas - sim, dicas, nada de sugestões técnicas - de trastes como Osmar Terra e a tal Dra. Cloroquina.

Filé mignon para general e osso para o povo: o retrato do governo Bolsonaro

Não satisfeito, combateu o distanciamento social; estimulou e promoveu aglomerações; boicotou todas as medidas sanitárias e investiu contra prefeitos e governadores.

Achando pouco, passou a atacar o uso de máscaras - inclusive, arrancando-as do rosto de crianças de colo - e a estimular invasões de hospitais (que estariam vazios, vejam só).

Mas o verdugo queria mais, muito mais: não comprou vacinas, mentiu sobre elas, espalhou boatos falsos, atrasou o início da vacinação e chegou a suspendê-la por conta de fofocas.

Ao mesmo tempo receitava e fazia propaganda de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a covid, e, de forma abjeta, deixava Manaus sem oxigênio hospitalar.

Como nem o céu é o limite, passou a ofender médicos e cientistas, e a incentivar agressões contra jornalistas, e, contrariado com o STF, iniciou a jornada golpista.

Morriam 4 mil brasileiros por dia, e o vagabundo ironizava os doentes que sufocavam nos leitos e fazia chacota com os enlutados, chamando-os de ‘maricas que ficam de mimimi’.

Em 7 de setembro, um choque de realidade o fez desistir do golpe, enfiar o rabinho sujo entre as pernas e se humilhar publicamente, pedindo penico a Alexandre de Moraes.

Raivoso, voltou à carga contra a saúde do povo. Retornou com as mentiras - disse que vacinas causam aids!! - e a receitar cloroquina e ivermectina até para suas emas.