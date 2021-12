Homicida: enquanto o mundo combate a ômicron, Bolsonaro quer a disseminação

Já por aqui, em Banânia, agora Bolsolândia, no que concerne ao governo federal, desgovernado por Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, segue firme o propósito de contaminar mais, matar mais, enterrar mais e zombar mais, desde que a base fanática e negacionista, que levará o amigão do Queiroz - miliciano que entupiu a conta da primeira-dama com 90 mil reais em ‘micheques’ - ao segundo turno da eleição presidencial em 2022, continue unida e inflamada.