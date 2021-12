Doze mortos e 104 hospitalizações pela variante ômicron no Reino Unido

Doze pessoas infectadas com a variante ômicron da covid-19 morreram e 104 foram hospitalizadas no Reino Unido, em plena onda de infecções, anunciou nesta segunda-feira o vice-primeiro-ministro Dominic Raab.



"Se observarmos a ômicron, o que sabemos é que se propaga muito rapidamente. Temos atualmente 104 hospitalizações provocadas pela ômicron, tivemos 12 mortes. Há um lapso de tempo nos dados e, portanto, não sabemos realmente até que ponto será grave", declarou Raab, que também é ministro da Justiça, a Times Radio.



"A única coisa que sabemos é que os que receberam uma dose de reforço têm uma proteção eficaz de mais de 70%", acrescentou, para justificar a aceleração da campanha de aplicação da terceira dose anunciada pelo governo há oito dias.



Quase metade das pessoas com mais de 12 anos recebeu uma dose de vacina anticovid de reforço no Reino Unido, que enfrenta um forte aumento dos casos (+82.886 infecções em 24 horas no domingo) atribuído à variante ômicron.



O país é um dos mais afetados da Europa pela pandemia, com mais de 147.000 vítimas fatais.