Filé mignon para general e osso para o povo: o retrato do governo Bolsonaro

Jamais houve um chefe de Estado tão empenhado na morte de brasileiros como Bolsonaro (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)



Leia: Defesa comprou filé mignon e picanha com recursos para enfrentar a pandemia Não. Ninguém precisa me lembrar de Collor, PC Farias e do confisco da poupança. Ninguém precisa me lembrar de Sarney, o criador do maldito centrão, e da hiperinflação. Ninguém precisa me lembrar do mensalão, do petrolão e do triênio recessivo de Dilma Rousseff.





Já tivemos, sim, governos terríveis, péssimos. Já tivemos, também, populistas mentirosos e corruptos. E já tivemos incompetentes aloprados tocando o país. Mas jamais - e eu lhes garanto! - tivemos "tudo isso, ao mesmo tempo, agora" como estamos tendo com o maldito desgoverno Bolsonaro.









Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, ataca o centrão e logo em seguida declara: "Eu sou o centrão" , e entrega o país a Ciro Nogueira e Arthur Lira. Daí, diz:"Acabou a mamata", e torra fortunas em motociatas homicidas e passeios de jet ski pelas praias brasileiras, acompanhado de uma penca de chupins.





CORRUPÇÃO





O cara comandou uma quadrilha de assalto aos cofres públicos, em conluio com seus filhos, onde empregava funcionários fantasmas e lhes extorquia grande parte dos salários - a conhecida rachadinha, crime de peculato. Mesmo assim, jura, de pé junto, que é honesto e que tudo é perseguição da imprensa.





O sujeito é pego recebendo 90 mil reais em cheques de um miliciano, através da conta corrente de sua esposa; seu filho compra uma mansão de 14 milhões de reais por 6 milhões, com dinheiro de panetone de chocolate; o outro filho aluga uma outra mansão, sem nem sequer ter renda própria para tanto.





Daí, uma vez na Presidência, amanceba-se com o que há de pior no judiciário de Brasília, para proteger seus filhos. Destrói os órgãos de controle do governo, interfere na Polícia Federal, nomeia petistas raivosos para cargos-chave e consegue o fim da Lava Jato. Mas jura que combate a corrupção.





MORTES





A Bahia derrete sob chuvas e o cretino passeia de lancha em Santa Catarina. O que ele gasta com o cartão corporativo, daria para sustentar, com o tal auxílio emergencial, cerca de 40 mil famílias. Seus ministérios torram fortunas com picanha e filé mignon, enquanto o povo toma sopa de osso podre.





Bolsonaro não é apenas um psicopata, ignorante, negacionista, canalha, não. É muito pior! Nenhum presidente tentou, como ele, golpear de morte nossa frágil democracia. E jamais um chefe de Estado brasileiro conspirou tanto contra a precária saúde da população. Muito menos contra a saúde das crianças.





O amigão do Queiroz não gosta de pretos; já os comparou a animais de corte, que são pesados em arrobas. Não gosta de homossexuais; já disse que prefere um filho morto a um filho gay; é sexista, machista e misógino; gostaria que os índios brasileiros tivessem sido exterminados e por aí vai.





Mas ninguém sabia que era um infanticida também. Sim, afinal, tenta impedir - no mínimo atrasar - a vacinação de nossos pequenos contra o novo coronavírus. A variante ômicron contamina 1 milhão de pessoas, por dia, em todo o planeta, e o maldito não quer ver nossos filhos protegidos da doença.





CÂNCER





Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, é, metaforicamente falando, um câncer. E o devoto da cloroquina, sua metástase. A doença costuma ser pior do que suas ramificações, mas, neste caso, é o contrário. Jair Bolsonaro, o maníaco do tratamento precoce, é muito pior que o maldito chefe do petrolão.





Aliás, é muito pior do que qualquer outra porcaria de presidente que já tivemos por aqui. E como descrevi acima, no início desse texto, concorrência pesada é o que não falta. O Brasil precisa se livrar desse monstro, já que Deus não quis saber e o diabo muito menos. Mais do que política, é questão de vida… ou de morte!





E como provam 620 mil vítimas da COVID; 500 mil atingidos pelas chuvas na Bahia (dezenas de mortos e feridos, e quase 50 mil desabrigados); 15 milhões de desempregados, muitos dos quais catando sobras nas ruas para comer, a morte tem levado enorme vantagem. Graças a Jair Messias Bolsonaro, o ‘mito’.