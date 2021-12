Chuva na Bahia: vídeos mostram destruição causada por tempestades

Abrigo de animais de estimação foi destruído pela força da água (foto: Reprodução/Twitter) Cidades da Bahia sofreram, desde a última quinta-feira (23/12), com fortes chuvas que provocaram alagamentos, inundações, deslizamentos de terra e destruição geral por onde passaram. Pelo menos 18 pessoas morreram. Veja, abaixo, vídeos do estrago causado pelas tempestades no estado.









Uma força-tarefa multiestadual foi montada para auxiliar no resgate de vítimas das chuvas. Além de bombeiros e policiais da Bahia, militares de Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba e Sergipe atuam nos pontos críticos, com auxílio de aeronaves, botes e um barco, por exemplo.





O governo federal anunciou que, via Defesa Civil Nacional, já repassou R$ 19 milhões à Bahia. As Forças Armadas também participam do plano governo para auxiliar o estado baiano.