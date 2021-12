Chega a 18 o número de mortos pelas chuvas na Bahia

Chega a 18 o número de mortos no sul da Bahia por causa das chuvas (foto: Isac Nobrega/Agência Brasil) O número de mortos pelas chuvas que atingem a Bahia aumentou para 18 neste domingo (26/12). A forte tempestade causou o rompimento de duas barragens. De acordo com o governo do estado vizinho, 37 dos 417 municípios estão debaixo d'água.

"Nós temos 37 cidades com várias comunidades embaixo d'água", disse o governador Rui Costa (PT), que pela manhã sobrevoou cidades atingidas acompanhado pelo ministro da Cidadania, João Roma.





A 18ª morte foi a do dono de balsa Olivan Alves Mota, de 60 anos, que afogou-se no Rio das Contas, em Aurelino Leal, no Sul do estado.

As chuvas que atingem a Bahia desde novembro colocaram 66 cidades em situação de emergência. Ao menos 3,8 mil pessoas ficaram desabrigadas e 10.955 ficaram desalojadas.

No sábado de Natal (25/12), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) anunciou que vai deslocar suas equipes para a Bahia em resposta aos intensos temporais que estão atingindo o estado.



As atividades do CBMMG serão integradas aos demais órgãos de apoio nas ações de resposta relativas à busca e salvamento, bem como no apoio à recuperação e demais ações assistenciais. Um Posto de Comando foi montado na cidade de Ilhéus para coordenação da Operação.