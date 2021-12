Depois de temporais, Corpo de Bombeiros de Minas manda equipe para Bahia

AM

Bahia tem 220 mil pessoas afetadas pelas fortes chuvas (foto: Isac Nobrega/Agência Brasil)

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) vai deslocar suas equipes para a Bahia em resposta aos intensos temporais que estão atingindo o estado.

Em todo o estado vizinho, são 66 cidades em situação de emergência por causa das chuvas. Até a noite de sexta-feira (24), foram registradas 17 mortes provocadas pelas chuvas que atingem a Bahia desde o início de novembro.









Deslocaram de Belo Horizonte uma aeronave Arcanjo do Batalhão de Operações Aéreas (BOA); três veículos de salvamento do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (BEMAD); diversos equipamentos para execução da missão no local, como: cesto para aeronave, bote, barco, geradores, luzes de cena, materiais de escoramento/rompimento, salvamento em enchentes/veicular/terrestre/altura.





No total, 16 militares foram deslocados para atuar nessa operação que segue sem previsão de encerramento.





As regiões Sul e Sudoeste da Bahia são as mais afetadas pelas chuvas. Em Itororó, o número de desabrigados chegou a 200 neste sábado; em Guaratinga, os temporais deixaram 600 pessoas desabrigadas e causaram o desabamento de 58 casas.





Além disso, 25 pontes ficaram danificadas, deixando comunidades em isolamento.