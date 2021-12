Whindersson anuncia leilão para ajudar vítimas na Bahia e recebe apoio de Gkay

Whindersson anuncia leilão para ajudar vítimas na Bahia (foto: Redes Sociais/Reprodução) Whindersson Nunes anunciou que vai fazer um leilão online com “peças marcantes” que utilizou no decorrer de sua carreira para ajudar as pessoas que perderam tudo por causa das chuvas na Bahia. Nas redes sociais, o comediante afirmou que o valor arrecadado será destinado às aldeias indígenas que foram afetadas pelas inundações dos últimos dias.

Ele explicou, em uma mensagem publicada no Twitter neste sábado (25/12), que vai liberar um site nos próximos dias para vender as peças. A lista descrita pelo artista inclui itens “especiais”, como as roupas que ele usou no primeiro show e em seu primeiro clipe que viralizou na internet, "Qual a senha do wi-fi”, e a primeira guitarra que teve.





"Nos próximos dias vou liberar um site leiloando algumas peças marcantes pra minha vida, a roupa do primeiro show, a roupa de "qual é a senha do Wi-Fi", e tbm a primeira guitarra q tive, e várias coisas. O arrecadado vai para as aldeias indígenas que sofreram com as chuvas na Bahia", escreveu Whindersson Nunes no Twitter.





Quem também se sensibilizou com a situação e ofereceu ajuda foi a comediante e influenciadora digital Géssica Kayane, conhecida como Gkay. Em resposta ao tuíte de Whindersson, a humorista disse que gostaria de participar da ação.





“Amigo, entrar nessa ctg, eu podia vê alguns looks da farofa não sei, enfim, quero ajudar tb”, declarou. Tanto Whindersson quanto Gkay são nordestinos, região afetada pelas chuvas, e fizeram sucesso através da internet.





O governo estadual decretou situação de emergência em 24 cidades no dia 10 de dezembro, após inundações. Municípios da região sul da Bahia têm sido afetados por fortes tempestades.





Mais de 4 mil desabrigados

Os números de desabrigados e desalojados no sul da Bahia por causa das chuvas que começaram na última quinta-feira (23) vêm aumentando.





A Defesa Civil do estado e as prefeituras das cidades atingidas informaram que são quase 4.200 desabrigados e mais de 11.200 desalojados. Os feridos são 286 e 17 morreram nas enchentes. A população atingida chega perto de 380 mil pessoas de 66 municípios, como Ilhéus, Porto Seguro, Prado e Vitória da Conquista.





Para este domingo (26), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) mantêm o alerta de risco de novas inundações e deslizamentos de terra na Bahia. As precipitações devem continuar, com possibilidade de se estender, pelo menos, até a próxima terça-feira (28), segundo o Cemaden.