Com falhas, consulta pública sobre vacinação infantil entra no terceiro dia

Consulta pública sobre vacinação infantil entra no terceiro dia (foto: Pixabay/Reprodução) consulta pública sobre vacinação infantil contra a COVID-19 promovida pelo Ministério da Saúde entrou em seu terceiro dia neste domingo (26/12). O sistema continua apresentando falhas.

Criado depois que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) contestaram uma decisão da Anvisa de liberar a vacinação para crianças de 5 a 11 anos, o sistema teve início na quinta-feira (23/12) e desde o primeiro dia apresentou instabilidade

Ao finalizar o preenchimento do formulário on-line, a plataforma mostrava para alguns internautas a seguinte mensagem: “A pesquisa já atingiu o número máximo de respostas”.

Por isso, o governo resolveu fazer algumas alterações. Entre elas, migrar o sistema para o site do gov.br. As mudanças não adiantaram e, mesmo com as alterações, usuários ainda reclamam de instabilidade.

Pode participar do processo consultivo a população em geral, sendo pessoas físicas ou jurídicas interessadas na matéria. As contribuições serão utilizadas para obter subsídios e informações da sociedade para o processo de tomada de decisões do Ministério da Saúde.