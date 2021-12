Chuvas na Bahia deixam rodovias interditadas; confira quais

Rodovias são interditadas na Bahia (foto: Sucom/Reprodução) As chuvas na Bahia, que até o momento deixaram 37 dos 417 municípios debaixo d'água e duas barragens rompidas, também congestionam ao menos seis rodovias federais e quatro estaduais, que cortam cidades do sul e do sudoeste do estado.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o deslizamento de pedras provocado pelas chuvas bloqueou totalmente a passagem de veículos na BR-430 entre os municípios de Caetité e Igaporã. Já na BR 101, a rodovia está parcialmente interditada no trecho na altura do quilômetro 662, entre as cidades de Itabela e Eunápolis.

O número de mortos aumentou neste domingo (26/12). A 18ª morte foi a do dono da balsa Olivan Alves Mota, de 60 anos, que afogou-se no Rio das Contas, em Aurelino Leal, no Sul do estado.

Desde novembro, as chuvas colocam 66 cidades em situação de emergência. Ao menos 3,8 mil pessoas ficaram desabrigadas e 10.955 ficaram desalojadas.





Neste momento, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) monitora 17 trechos de rodovias baianas em seis diferentes regiões.





Confira os locais com congestionamento:





BR-101





Km 660, Itapebi: Desmoronamento de barranco - INTERDIÇÃO PARCIAL.

BR-415





Km 50, Itabuna: Alagamento - INTERDIÇÃO TOTAL



Km 30, Ilhéus: Alagamento - INTERDIÇÃO TOTAL





BA-651





Trecho Ipitanga x Coaraci: BLOQUEADA





BR-330





Km 792, Jequié: Deslizamento, queda de árvores e alagamento - INTERDIÇÃO TOTAL

Km 806, Ubatã: Afundamento de pista; desvio pela cidade - INTERDIÇÃO TOTAL





BR-420





Km 244, Laje: Risco de queda de ponte - INTERDIÇÃO PARCIAL





BR-489





Itamaraju x Distrito de Guarani: LIBERADA SOMENTE PARA CARROS DE PASSEIO





BA-236





Vitória da Conquista x Itambé - INTERDIÇÃO TOTAL





BA-262





Nova Canaã x Poções: INTERDIÇÃO PARCIAL





Km 27, em Uruçuca: INTERDIÇÃO TOTAL





BA-263





Trecho Itambé x Vitória da Conquista, na região da Serra do Marçal: INTERDIÇÃO TOTAL





BA-646





Caatiba x Barra do Choça - INTERDIÇÃO TOTAL





BA-130





Ibitupã x Ibicuí x Itaiá - INTERDIÇÃO PARCIAL

Ajuda de Minas

No sábado de Natal (25/12), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) anunciou que iria deslocar suas equipes para a Bahia em resposta aos intensos temporais que estão atingindo o estado.









As atividades do CBMMG serão integradas aos demais órgãos de apoio nas ações de resposta relativas à busca e salvamento, bem como no apoio à recuperação e demais ações assistenciais. Um posto de comando foi montado na cidade de Ilhéus para coordenação da operação.