Bolsonaro sobre vacina para crianças: 'É inacreditável o que a Anvisa fez'

Bolsonaro disse que pediu, extra-oficialmente, 'o nome das pessoas que aprovaram a vacina para crianças a partir de cinco anos' (foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou o dia de recesso para um passeio de moto aquática no Guarujá neste domingo (19/12). Em seguida, o chefe do Executivo foi a Praia Grande, onde cumprimentou e tirou selfies com apoiadores. A um homem que o questionou sobre a vacina em crianças, o presidente criticou a decisão da agência e rebateu que "é inacreditável o que a Anvisa fez".