Bolsonaro passeia de lancha, participa de culto e vai à pizzaria

No ano passado, Bolsonaro também escolheu o litoral de São Paulo para passar o fim do ano (foto: EVARISTO SA / AFP) O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, na noite desse sábado (18/12), de um culto evangélico no Guarujá, onde passa o recesso.

Em discurso, o chefe do Executivo comemorou a posse de seu indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e disse que o ex-AGU "não é um homem perfeito", mas que trará renovação e representatividade.

"Conseguimos mandar para o Supremo Tribunal Federal um pastor evangélico. Um homem que não é perfeito, mas que, com toda certeza pela renovação que se faz em todas as instituições, nos fará representar naquela Casa, onde 11 pessoas integram um Poder", apontou.

Depois, o chefe do Executivo foi a uma pizzaria, onde cumprimentou apoiadores, foi aplaudido e ovacionado ao som de "mito" pelos clientes do local. A imagem do momento foi postada em uma rede social de um assessor do presidente.

Ainda ontem, Bolsonaro realizou um passeio de lancha, seguido de uma pescaria com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

O chefe do Executivo desembarcou no último dia 17 no Guarujá, no litoral de São Paulo. Conforme tradição, o chefe do Executivo ficará hospedado na instalação militar Forte dos Andradas e a previsão é de que retorne a Brasília no próximo dia 23 para passar o Natal com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e família. Depois, deve viajar a São Francisco do Sul (SC), onde passará o fim de ano.

Em outubro, o presidente também esteve no Forte dos Andradas. Na época, questionado sobre as mais de 600 mil mortes no país por covid-19, o chefe do Executivo respondeu que não teria ido ao local para "se aborrecer". Ele passava o feriado acompanhado dos filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e Laura.

No ano passado, Bolsonaro também escolheu o litoral de São Paulo para passar o fim do ano.