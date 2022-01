Bolsonaro é um pândego se fazendo de vítima. Depois reclama

(foto: AFP)

De todas as péssimas qualidades - que são inúmeras!! - de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , talvez a pior seja, seja, seja… Bem, são tantas e tão abjetas, tão canalhas, que não dá para escolher apenas uma.









Como é quem é, e não preciso aqui desenhar o que isso significa (argh!), atrai muito ódio, muitas besteiras escritas e faladas e, principalmente, muita reação, exatamente conforme enunciado por Newton em sua 3a lei:





‘À toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade: as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos’. Eis aí. Bolsonaro apenas colhe o que planta.





Seus pimpolhos e apoiadores ficam indignados , é óbvio. Indignação seletiva, aliás. Só enxergam as barbaridades alheias; nunca as próprias. Ou melhor, enxergam, sim, mas são desonestos demais para admitirem.





O patriarca do clã das rachadinhas , após férias insanas, em meio à catástrofe na Bahia e à explosão da ômicron por todo o País, foi alvo de uma saraivada de críticas e viu sua popularidade desabar um pouco mais.





Daí, providencialmente, uma outra ‘crise de pum’ o acometeu, e já no primeiro dia de trabalho, faltou . Providencialmente? Que maldade a minha em pensar assim, né? Bem, é que o cara dá motivos. Muitos!!





Imediatamente - que bom pra ele! -, se recuperou . Não irá precisar de uma nova cirurgia ou de tratamento específico. O que tem são sequelas da facada que recebeu em 2018 . Assim como, ele próprio é uma (nossa) sequela.

Mas, como não poderia ser diferente, da mesma forma que em capítulos anteriores dessa novela sempre oportuna, o marketing político da vitimização e da canonização comeu solto. O ‘mito’ foi fotografado e exposto à exaustão.





Dessa vez, contudo, o mau gosto se superou. Um vídeo em que o papis do senador das rachadinhas, dos panetones e das mansões milionárias aparece deitado, semblante combalido, atendido por um médico, foi divulgado no Tik Tok.





Na peça, musiquinha comovente ao fundo, o médico inclinado com as mãos sobre o bucho presidencial, o maridão da ‘ Micheque ’ com os olhos fechados, um assistente ao lado da cama… Só faltou um crucifixo. Fica a dica aí, Carluxo!!





Os caras exploram de forma deplorável um suposto - e possível - problema de saúde, mas não querem que a galera ‘caia matando’ depois. Ora, vão te catar!, senhores mercadores de propaganda vitimista, fajuta e mal ajambrada.





É a tal lei de Newton! As armas que usam a favor serão usadas contra. Aliás, é exatamente isso que vocês querem. É o tal ‘falem mal, mas falem de mim’. Com isso, vocês mantêm o tal do engajamento em alta. Parabéns! Conseguiram mais uma vez.