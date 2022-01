Lula, fosse minimamente justo, chamaria Dilma para vice, mas não é louco

O segundo pior desastre da história recente do Brasil chama-se Dilma Rousseff, nossa eterna 'saudadora de mandioca'. Sim, porque o primeiro é, sem qualquer sombra de dúvida, Jair Messias Bolsonaro, o verdugo do Planalto.

Quem disse? Bem, os três últimos anos, ué. Não à toa, inclusive, o favoritismo do líder da quadrilha do petrolão. O patriarca do clã das rachadinhas é tão ruim, mas tão ruim, que reergueu, da profundeza do quinto dos infernos, o picareta petista.