Documentário sobre a história dos Paralamas do Sucesso estreia hoje (16)

Paralamas do Sucesso com a jornalista Roberta Martinelli (foto: Divulgação/Star+) A produção documental “Bios. Vidas Que Marcaram a Sua”, feita pela National Geographic, conta com um novo episódio dedicado à banda Os Paralamas do Sucesso, e estreia nesta sexta-feira (16/6), no Star+.





Além disso, anedotas até então desconhecidas são reveladas, por meio de entrevistas com Gilberto Gil, Fito Páez, Carlinhos Brown, Zé Fortes, Dado Villa-Lobos, Dinho Ouro Preto e Roberto Frejat, entre outros músicos e jornalistas.





Com canções que atravessam gerações, a banda e seus integrantes possuem uma história que inspira não só os amantes da música, mas todos aqueles que buscam com afinco realizar seus sonhos. Por esse motivo, o Star te conta um pouco da trajetória do grupo.





Início do sonho

Os Paralamas do Sucesso foi formado oficialmente em 1982 na cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro, por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone - trio que permanece junto até os dias de hoje.





Inicialmente, a banda foi batizada de “As Cadeirinhas da Vovó”, em 1981, quando os amigos de infância Herbert Viana e Bi Ribeiro se juntaram com o baterista Vital Dias na cada da vó de Bi para tocarem juntos músicas de rock de cunho humorístico.

Foi apenas um ano depois que, após Vital deixar a banda, João Barone se junta à dupla de amigos e formam oficialmente o grupo que conhecemos hoje. Em 1983, em homenagem ao amigo que deixou a banda, Os Paralamas do Sucesso lançaram o hit “Vital e sua Moto”.

Em 1984, os caminhos do sucesso começam a se abrir para o trio que chamou a atenção da mídia e da indústria após abrir um show de Lulu Santos no Rio de Janeiro. No mesmo ano, a banda lança seu primeiro álbum de estúdio chamado “Cinema Mudo”.

Um ano depois Os Paralamas do Sucesso subiriam ao palco do Rock in Rio, dividindo o line-up do festival com nomes como Ozzy Osbourne, Rod Stewart, Queen, Iron Maiden e muitos outros.

Os Paralamas do Sucesso no palco do Rock in Rio 1985 (foto: Divulgação/Star+)

“Longo Caminho”

Anos após a estabilização da banda no cenário musical brasileiro com cinco discos já lançados, o vocalista da banda Herbert Vianna sofreu um acidente aéreo na cidade de Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, o que acabou deixando-o paraplégico. A então mulher do cantor, Lucy, acabou falecendo no local.





Após a recuperação do músico, a banda voltou à ativa e em 2002 lançou o álbum “Longo Caminho”, marcado pela emoção do retorno de Herbet aos palcos. Em 2003, com o mesmo ar de superação, a banda lança o CD e DVD “Uns Dias ao Vivo”, que contou com a participação de grandes nomes da música nacional, incluindo Dado Villa-Lobos, Andreas Kisser, Edgard Scandurra, Djavan, Nando Reis, Paulo Miklos, George Israel e Frejat.





40 anos de Paralamas do Sucesso

Passando por décadas de desafios, superação e união, em 2022 o trio completou 40 anos de estrada, se consolidando como uma das maiores bandas nacionais de todos os tempos e levando na bagagem treze álbuns lançados, o amor dos fãs e um punhado de prêmios. A banda celebrou as quatro décadas com shows em todo o Brasil, incluindo o festival Lollapalooza este ano.

Discografia e premiações

Ao todo, a banda lançou treze diferentes álbuns: “Cinema Mudo” (1983), “O Passo do Lui” (1984), “Selvagem?” (1986), “Bora-Bora” (1988), “Big Bang” (1989), “Os Grãos” (1991), “Severino” (1994), “Nove Luas” (1996), “Hey Na Na” (1998), “Longo Caminho” (2002), “Hoje” (2005), “Brasil Afora” (2009) e “Sinais do Sim” (2017).

Além disso, o trio lançou também, ao longo dos anos, oito álbuns ao vivo, sete coletâneas e dois álbuns em espanhol.





Tanto trabalho trouxe recompensas, sendo Herbert, Bi e João premiados com quatro Grammy Latino®, além do Prêmio Honorário da Academia em 2007. A prateleira da banda também inclui premiações no Prêmio Multishow de Música Brasileira, Video Music Brasil, Troféu Imprensa e Prêmio da Música Brasileira.