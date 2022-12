LP do Ronca Ronca traz nove faixas gravadas ao vivo pelo Paralamas em 1999

Maurício Valladares, Herbert Vianna, João Barone e Bi Ribeiro nos tempos em que não existia Spotify e bandas tocavam ao vivo em programas de rádio (foto: José Fortes/divulgação)





“O homem que levantou pela primeira vez o polegar para a gente”. Exatamente há 40 anos, Maurício Valladares, que comandava na Fluminense FM, em Niterói, o programa “Rock alive”, recebia uma banda recém-formada. Herbert Vianna, João Barone e Bi Ribeiro se conheceram no Rio de Janeiro em 1981 e no ano seguinte formaram um grupo.





Esta história, que está na gênese do Rock Brasil, é cercada de muitas outras. Hoje com 69 anos, Valladares, DJ e fotógrafo, se tornou um dos “paralamas”, como a banda denomina pessoas muito próximas à trajetória do grupo.

Para celebrar os 40 anos desse encontro – e também quatro décadas de seu programa, rebatizado “Ronca Ronca”, que já rodou por diferentes emissoras e atualmente é transmitido toda quinta, às 22h, no roncaronca.com.br, Maurício se reúne com a banda no Qualistage, no Rio.





O evento, com o show “Paralamas clássicos” seguido de discotecagem de Valladares, tem uma razão maior. Será o lançamento do LP “Ronca Ronca apresenta Os Paralamas do Sucesso ao vivo”, com nove faixas, gravadas em 1999 durante participação da banda no programa.





Além do registro ao vivo, o disco traz alguns comentários durante a exibição – a fala do polegar foi feita por Herbert, no final do programa.

Capa do novo LP 'homenageia' as fitas cassete em que Maurício Valladares gravava shows dos convidados de seu programa de rádio (foto: Reprodução)





“Sou um acumulador, guardo tudo. Não diria que tenho 100%, mas pelo menos 90% dos meus programas gravados. E os mais antigos são da época do cassete. Há seis, sete anos, as fitas começaram a ser digitalizadas. Este (o do LP) foi um dos primeiros. Quando veio a história dos 40 anos do programa e, coincidentemente, dos 40 do início da banda, vi que a gente tinha que fazer um negócio juntos”, diz Valladares.





Um de vários, vale dizer. Fotógrafo oficial do grupo, ele lançou, em 2006, o livro “Os Paralamas do Sucesso” (Senac RJ), com 400 imagens e texto de Arthur Dapieve. Pois 23 anos atrás, quando estava em vias de gravar o “Acústico MTV”, a banda participou de mais uma edição do programa.





“Essa rapaziada que vai ao programa geralmente faz participação acústica. Neste dia, eles levaram uma estrutura de som, foi a primeira vez que o Herbert tocou guitarra lá. Como estavam na linha do ‘Acústico’, puderam experimentar coisas diferentes”, acrescenta Valladares.

Autorais, Lado B e Cream

O repertório do LP traz canções autorais, algumas delas Lados B: “Caleidoscópio”, “Navegar impreciso”, “A dama e o vagabundo”, “O homem” e “Mensagem de amor” (as duas primeiras entraram no “Acústico”). Outra parte é de versões, como o blues “Sweet sixteen” (B.B. King) e o clássico do Cream “Sunshine of your love”.





“A gente adorou o projeto, pois é um registro muito fora do comum. Na época, a gente estava começando a preparar o que viria a ser o ‘Acústico”, e a ideia era ir na contramão, sair das coisas mais óbvias de fazer músicas conhecidas com violão e bongô. Foi um momento de expansão, e quando vimos a sincronicidade incrível (os dois 40 anos), vimos que o disco celebraria a sintonia e a amizade”, diz João Barone, de 62 anos.





A união entre Valladares e a banda é tamanha que o “Ronca Ronca” atualmente é gravado na sala de ensaio dos Paralamas. Mesmo mantendo o estilo, a passagem do tempo trouxe grandes mudanças.

“Nos anos 1980 e 1990, as pessoas queriam (em rádio) ouvir música porque não tinham onde mais fazer isso. Hoje em dia, é o contrário. Você ouve música em qualquer lugar, mas não tem ninguém que te diga o que está ouvindo. Por isso os podcasts são um sucesso: aquilo ali é como a falação das rádios antigas.”

Amizade de quatro décadas une Bi Ribeiro, Maurício Valladares, o 'quarto paralama', Herbert Vianna, João Barone e José Fortes, empresário da banda (foto: Maurício Valladares/divulgação)

Antipodcast toca tudo na íntegra

Maurício Valladares, hoje, dosa um pouco de tudo. “Noventa e oito por cento dos podcasts musicais não tocam música, falam dela. O ‘Ronca Ronca’ é o antipodcast. Toco as músicas inteiras, e também falo de cada uma delas.”





Barone comenta que os 40 anos deste encontro vêm se somar a “vários 40 anos” que a banda tem celebrado.

“A gente se conheceu em 1981, começou a tocar junto em 1982 e no ano que vem haverá um marco mais formal, pois foi em 1983 que gravamos o primeiro disco (‘Cinema mudo’). Estamos pensando em celebrar na estrada, não tem muita coisa (diferente) não. Vamos continuar celebrando nossos reencontros constantes, pois nossas despedidas são até a semana que vem”, brinca.





“RONCA RONCA APRESENTA OS PARALAMAS DO SUCESSO AO VIVO”

• LP com nove faixas.

• Em breve será vendido, por R$ 150, no site www.osparalamas.com.br