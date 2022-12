Gustavito faz show em homenagem ao pai e vive novo momento em sua carreira

Cantor e compositor Gustavito faz show no Cine Theatro Brasil Vallourec, neste sábado (17/12) à noite (foto: Marcella Chama Solar/divulgação)



O cantor e compositor Gustavito, conhecido por sua participação no carnaval e pelas canções espiritualistas, experimenta novo momento, marcado por músicas autorais em inglês. O processo de luto pela perda do pai, Clodio, inspirou o artista.









Com direção da cineasta portuguesa Sara Baga, o clipe tem ares ritualísticos inspirados no conceito de psicomagia do cineasta franco-chileno Alejandro Jodorowsky. Nele, há dois personagens baseados no tarô e um terceiro ser místico em busca de outro plano espiritual.





O show também terá versões de Gustavito para canções de Vander Lee e Milton Nascimento, paixão dele e do pai.





As novas composições foram produzidas por Tinho Menezes, trabalho realizado no estúdio em que se transformou o antigo apartamento de Clodio em BH.





“É um show muito marcante e diferenciado. Mostra minha faceta de artista que não está preso a uma definição, a uma caixinha. 'Gustavito é o cara do carnaval', não. 'Gustavito é o cara da música espiritual', também não. O show vai mostrar a minha terceira face”, explica.





Paralelamente a esse trabalho, ele prepara o lançamento do disco gravado com a banda madrilenha Indios Beta, com faixas em espanhol, além de sua parceria com o DJ português Mushina no EP “Maha Tupã”, já disponível no streaming.





No horizonte de Gustavito também está o lançamento do disco do bloco de carnaval Pena de Pavão de Krishna, comandado por ele.

“PAI OH PAI”





Show de Gustavito. Neste sábado (17/12), às 19h. Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Vendas on-line no site Eventim.