Orquestra Ovo comemora seus três anos em concerto na Sala Minas Gerais

Orquestra Ovo volta à Sala Minas Gerais, onde estreou há exatos três anos (foto: Alexandre Rezende/divulgação)



Em 17 de dezembro de 2019, a Orquestra Ovo fez sua estreia. E já começou como se deve: o primeiro recital foi na Sala Minas Gerais. Exatos três anos mais tarde, o grupo de jovens instrumentistas retorna neste sábado ao espaço para o “Concerto independência cultural brasileira: 100 anos”.









Nesta noite, pouco mais de 60 musicistas, entre 20 e 30 anos, tocarão na Sala Minas Gerais. Será o quarto concerto da história da Ovo, a Orquestra de Formação e Transformação criada por Silveira, percussionista da Filarmônica.





Iniciativa pessoal do instrumentista com a colaboração de vários colegas da Filarmônica, que atuam como monitores, a Ovo promove formação orquestral de estudantes. A maioria dos participantes é formada por jovens de baixa renda que se graduaram ou estão cursando música na Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) ou na Universidade Federal de Minas Gerais. (MP)

ORQUESTRA OVO

• Neste sábado (17/12), às 19h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto).

• R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Ingresso social: R$ 65 (somente inteira). O valor de R$ 5 de cada ingresso social será destinado a projetos do Quarteto Del Rey, que divulga a música de câmara no interior de Minas. À venda na bilheteria e no link https://ovo.byinti.com/#/event/-768-403