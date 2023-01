Paralamas do Sucesso e Biquíni dividirão palco no Minas in Rock

Paralamas levará para o palco sucessos como "Vital e sua moto" (foto: Maurício Valladares/Divulgação)

Duas referências do pop rock nacional reunidas num único palco. Em 24 de março, sexta-feira, o Minas in Rock recebe Biquíni e Paralamas do Sucesso. O encontro das duas bandas, que marcaram gerações no país, será no Só Marcas Auto Shopping (Babita Camargos, 1.295), em Contagem, na Grande BH. Os ingressos já estão à venda pela Central dos Eventos, com preços que variam de R$ 90 (meia social) a R$ 250 (camarote, open bar).





'Vento ventania' estará no repertório do Biquini (foto: Vinicius Mochizuki/Divulgação)

Formado por Bruno Gouveia, Carlos Coelho, Miguel Flores da Cunha e Alvaro Birita, o Biquíni lançou, no final de 2021, o álbum “Através dos tempos”, já que, em março de 2020, era para a banda ter celebrado 35 anos de carreira com turnê pelo país, o que não ocorreu devido à pandemia. Os shows não vieram, mas o grupo não parou de produzir. “O importante era não manter nossa mente em lockdown”, declara o guitarrista Carlos Coelho.Já o Paralamas vai levar para Contagem seus grandes hits, entre eles “Vital e sua moto”, “Lanterna dos afogados”, “Alagados”, “Meu erro” e” óculos”.