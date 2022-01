O pior inimigo da humanidade é e sempre será o próprio homem (estúpido)

"É por demais irritante perceber, bem ao nosso lado, gente que acredita na planitude da Terra" (foto: info escola)

Orbitando uma estrela inimaginavelmente gigante, com dia, mês e hora para explodir, em meio à tempestades ininterruptas de milhões de corpos celestes imensos, ‘raspando’ nossas franjas em velocidades hipersônicas, a Terra não corre risco de extinção maior do que com as merdas que fazem os próprios seres humanos, espécie dominante do planeta.





A despeito de todo o poder que nos traz o posto de Reis do Universo, apenas por mera curiosidade, é certo que a civilização mais bem-sucedida do mundo é a das formigas, com suas inúmeras espécies, formando nada menos do que 20% da biomassa do planeta, sendo os habitantes mais longevos e organizados que temos notícia. Isso, sim, é sucesso.





Humanos, tal qual nos conhecemos, para ser extremamente simplista, simplório e resumista, há, sei lá, cinco ou seis séculos, no máximo, exagerando muito, talvez, para satisfazer os mais críticos, mil anos, dois mil anos, certamente são o topo da cadeia alimentar. Pergunto: isso é - e será - suficiente para nos salvar de nós mesmos?

Durante a chamada Guerra Fria, em meados dos anos 1960, a humanidade esteve realmente à beira do fim. Por um detalhe ou outro, felizmente, um russo idiota e um americano imbecil frearam seus dedinhos apocalípticos e não decretaram o fim da nossa existência. Mas, até quando seremos ameaçados por nossos semelhantes?





A resposta é simples, direta e alarmante: sempre! Como dominantes, apenas nós mesmos seremos capazes de nos subjugar a ponto da extinção total. Vírus e/ou outras doenças mortais são - ao menos até hoje, de acordo com nosso conhecimento atual - plenamente, como direi?, controláveis. E tal assertiva só comprova minha tese.





Ora, o maldito novo coronavírus só não está ‘morto e enterrado’ graças à estupidez humana. Fôssemos capazes de nos distanciar adequadamente, usar máscaras o tempo todo, nos vacinar etc. e esta pandemia já teria encontrado seu lugar na história. Notem: mediante regras, responsabilidade e segurança mínima, ‘quase tudo’ está permitido.

NETFLIX

O filme Não Olhe Para Cima (Don’t Look Up) , com Leonardo Dicaprio e Jennifer Lawrence, em cartaz na Netflix, tem feito um sucesso danado não por seu enredo ou outros atributos técnicos, mas pela forma com que mostra o estágio e o tamanho da imbecilidade humana, de forma brutalmente simples, direta e real. Um verdadeiro soco no estômago!





Diante da iminente colisão de um asteróide com a Terra, e a consequente extinção da humanidade, negacionismo e futilidade onipresentes e dominantes nas redes sociais imperam sobre quaisquer tentativas de ‘cura’, ao mesmo tempo em que a mediocridade política conduz e manipula o destino do planeta - sim; há Bolsonaros por todos os lados.





Outro aspecto implacável - e deplorável - de nossos tempos, abordado no filme, que ainda resiste sob a conduta machista de grande parte dos homens, é a distinção entre gêneros, como se uma mulher, para ser respeitada, necessitasse de doses cavalares de poder, e não possuindo, só encontrará lugar na beira do tanque ou pilotando um fogão.

EINSTEIN





O filme, uma sátira, não é engraçado, pois extremamente perturbador, ao refletir na tela o espelho das sociedades atuais - a maioria delas, ao menos. É por demais irritante perceber, bem ao nosso lado, gente que acredita na planitude da Terra ou em chips de dominação em massa, dentro das vacinas contra o coronavírus - uma ‘arma biológica chinesa’. - Leia: Algumas questões sobre 'Não olhe para cima' O filme, uma sátira, não é engraçado, pois extremamente perturbador, ao refletir na tela o espelho das sociedades atuais - a maioria delas, ao menos. É por demais irritante perceber, bem ao nosso lado, gente que acredita na planitude da Terra ou em chips de dominação em massa, dentro das vacinas contra o coronavírus - uma ‘arma biológica chinesa’.





Einstein, certa vez, disse: ‘duas coisas são infinitas; o universo e a estupidez humana. E sobre o universo, ainda não tenho certeza’. Eis aí. O gênio viveu de 1880 a 1955 e já sofria na pele os efeitos da ignorância reinante à época. Imagino o que não sentiria hoje, em tempos de Twitter e WhatsApp, coitado. Certamente, seria mais um ‘cancelado’.





O bicho-homem comum precisa ser medíocre, imbecil, pois, do contrário, teria de se encontrar com a realidade nua e crua de um mundo cruel; de uma existência solitária - mesmo que jamais só -; e de uma angústia e dor insuperáveis e terríveis, diante da única certeza da vida: a morte! Daí a fuga para as manadas, que é o que não falta, aliás.

RELIGIÃO

Pior ainda, e contribuindo para a disseminação descontrolada da estupidez, são as religiões mais novas do que muitos uísques por aí. Ou mesmo as mais antigas, onde extremistas e fundamentalistas se apropriam da ‘narrativa’ e se declaram porta-vozes de Deus ou de figura sagrada equivalente. Em um mundo desesperado, fiéis são presas fartas e fáceis.





Hoje, em nome de Jesus, por exemplo, não se usa máscara ou não se toma vacina. Em nome de um livro, escrito por homens, e não por Deus algum, investe-se, com fúria, contra homossexuais. Ainda há uma legião de centenas de milhões de terráqueos dispostos a matar e a morrer por suas crenças, tal qual ocorreu na idade média.





É somente graças a uma invenção relativamente nova, um tal ‘contrato social’ - em risco, sim, mas ainda presente em boa parte das nações -, que determina deveres e direitos, regras e leis, e prevê um mínimo de ordem no caos, que almoços em família não estão terminando em facadas de prata e taçadas de cristal nas cabeças ocas dos convivas.

2022

Este ano será especialmente brutal e sanguinário no Brasil. As eleições presidenciais de outubro, ao que tudo indica, serão disputadas por dois exemplares do que há de pior na civilização moderna . Dois mentirosos, manipuladores, populistas, sedentos por poder e dinheiro, idolatrados por milhões de medíocres, obtusos e violentos seguidores.





Assistiremos a lulistas jurarem que o meliante de São Bernardo é uma vítima inocente de um juiz corrupto. Assistiremos aos fanáticos do bolsonarismo, a despeito das rachadinhas e mansões, jurarem que o ‘mito’ é mais honesto do que Madre Teresa de Calcutá. E quanto mais próximos da derrota, mais virulentos e falaciosos se tornarão um dos dois.





Esmagados, em meio à predominância das hostes imbecis, estaremos eu e a minoria dos viventes que:

1) Chegaram até aqui;

2) Compreenderam mais do que dois parágrafos;

3) Não idolatram políticos;

4) Preferem a imprensa, com seus erros e defeitos, ao WhatsApp;

5) Acreditam na Ciência e na Medicina;

6) Mantêm a fé e Deus nos devidos lugares.





A boa notícia é: os imbecis não acabarão com o mundo em 2022. Já a má notícia é: eles continuarão tentando. Bora resistir, moçada! Com toda nossa força.

EXTINÇÃO- Leia: Twitter encerra conta de congressista por falsa informação sobre COVID-19