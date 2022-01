Bolsocaro: 46% das famílias brasileiras gastam 50% da renda com gás e luz

(foto: Nelson Almeida/ AFP)

Em todo o mundo a inflação deu as caras, é verdade, mas apenas dois países (Argentina e Turquia), dentre as 20 maiores economias, estão em situação pior do que a nossa. Ou seja, o Brasil não está sofrendo apenas com as consequências do desarranjo macroeconômico advindo da pandemia do novo coronavírus, não.









Negacionismo, golpismo e irresponsabilidade fiscal: eis o trinômio do mal, criado e ‘tocado’, com requintes de crueldade, pelo amigão do Queiroz e seu posto Ipiranga. Ambos seguem destruindo empregos e renda , ao mesmo tempo em que chafurdam no populismo eleitoral e na agenda do fim do mundo imposta pelos corruptos do centrão.





Jair Bolsonaro, o patriarca do clã das rachadinhas, encontrou o dólar americano, no começo de seu desgoverno, valendo menos que R$ 4. Porém, após sucessivas investidas contra o STF, o Congresso e as eleições, e a política homicida de combate às medidas sanitárias, o câmbio explodiu e hoje, diante do desarranjo fiscal, flerta com os R$ 6.