Seguindo a máxima bolsonarista: ema, ema, ema, cada um com seus problemas

Além do mais, milhões de brasileiros passam oito, dez horas em filas intermináveis nos hospitais públicos . O cara está em SP, em um dos melhores hospitais do País, deitado, sendo alimentado adequadamente, à espera de um médico espetacular, que está sendo ‘resgatado’ de jatinho da FAB, no Caribe, às custas dos miseráveis brasileiros.

Aliás, é coisa de maricas isso aí, talquei! Macho que é macho abre o bucho com qualquer um. Por que esse negócio de ‘médico de primeira’? O verdugo do Planalto não é gente do povo, que come pastel em frente a boteco de praia, sentado em cadeira de plástico? Não é ‘gente como a gente’, que não vive de mamata com o dinheiro público?