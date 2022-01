Flávio Bolsonaro diz que pai é 'vítima de mal amados que desejam sua morte"

IS

Flávio Bolsonaro fala sobre o pai, Jair Bolsonaro, nas redes sociais (foto: Roque de Sá/Agencia Senado)

Graças a Deus meu pai passa bem! Cada vez que ele passa por isso é impossível não se indignar com a mentira de que Bolsonaro tem discurso de ódio, quando na verdade ele é a vítima do ódio de um ex-militante do Psol e de mal amados hipócritas desejando sua morte. pic.twitter.com/nlkGL08g4w %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) January 3, 2022

Mais cedo, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro agradeceu as orações e mensagens de apoio recebidas após a internação do presidente. Ela acompanha o marido e destacou que a internação é consequência da facada recebida pelo chefe do Executivo durante campanha eleitoral em 2018.









Em oração pela pronta recuperação do presidente @jairbolsonaro, que está internado em São Paulo e passa por exames. Desejo muita força neste momento e estou certo de que muito em breve estará de volta à ativa. %u2014 Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 3, 2022



Estamos em oração, presidente. Onde tem oração tem vitória. https://t.co/5LjzVagU9Y %u2014 Damares Alves (@DamaresAlves) January 3, 2022 Já os ministros do alto escalão do governo pediram orações pelo bem estar de Bolsonaro, que está no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Conclamo os amigos para uma corrente de oração pelo PR @jairbolsonaro. Ele está internado, em SP, com obstrução intestinal, ainda como sequela da facada. Com a força de Deus e das nossas orações, prontamente ele estará de volta ao trabalho, que este ano será ainda mais duro. %uD83D%uDE4F pic.twitter.com/FOjbdi3W1g %u2014 Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) January 3, 2022



O Brasil está em oração pelo senhor, PR @jairbolsonaro

Vai sair dessa ainda mais forte %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFB #tamojunto %u2014 Onyx Lorenzoni %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@onyxlorenzoni) January 3, 2022





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira * Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta segunda-feira (3/1) que o pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL), "passa bem" após internação por suspeita de obstrução intestinal. Nas redes sociais, Flávio disse que o pai é "vítima de mal amados hipócritas desejando sua morte"."Graças a Deus meu pai passa bem! Cada vez que ele passa por isso é impossível não se indignar com a mentira de que Bolsonaro tem discurso de ódio, quando, na verdade, ele é a vítima do ódio de um ex-militante do Psol e de mal amados hipócritas desejando sua morte", escreveu.